İtalya’da perakende satışlar %0,2 yükseldi: Talep şoku geride mi kalıyor?

İtalya’da perakende satışlar, mayıs ayında aylık %0,2 artış kaydederek piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Istat tarafından paylaşılan veriler, Euro Bölgesi’nin üçüncü büyük ekonomisinde tüketim harcamalarının durağan seyrini koruduğunu gösteriyor. Yüksek faiz ve enflasyon sarmalında yön arayan iç talep dinamiklerinin, bu sınırlı hareketlilikle birlikte kalıcı bir canlanma eğilimine girip girmeyeceği piyasalarda yakından izleniyor.

Nominal ve reel dengelerde tüketici eğilimleri

Hem nominal değer hem de reel hacim bazında kaydedilen bu dönemsel yükseliş, gıda ve gıda dışı emtia gruplarında harcamaların tamamen donmadığını teyit etti. Ancak genel göstergeler, söz konusu mikro canlılığın sürdürülebilir bir büyüme trendini tetikleyip tetiklemeyeceği konusunda ciddi soru işaretleri barındırıyor. Çekirdek enflasyon oranlarıyla eş zamanlı yapılan okumalar, mevcut ivmenin kalıcı bir genişlemeden ziyade, yüksek faiz patikasının gölgesinde kalan geçici bir dalgalanma olabileceğine dikkat çekiyor.

E-ticaret ve zincir mağazalar endeksi sırtlıyor

Mevcut veriler, piyasadaki kronikleşen durgunluğun henüz aşılmadığını, aksine hanehalkına sadece kısa vadeli bir nefes alma alanı tanındığını ortaya koyuyor. Sektörel segmentasyon bazında, e-ticaret kanalları ile zincir mağazalardaki ciro artışının toplam endeksi yukarı yönlü destekleyen ana motorlar olduğu görülüyor. Geleneksel perakende kanallarındaki tıkanıklığa tezat oluşturan bu dijital ve ölçekli mağazacılık ivmesi, tüketici tercihlerindeki yapısal dönüşümü de açıkça belgeliyor.

Turizm çarpanı ve makroekonomik projeksiyonlar

Yaklaşan sezonun getireceği döviz girdisi ve mevsimsel etkilerle birlikte, bu hareketliliğin kalıcı bir toparlanma trendine evrilip evrilmeyeceği piyasalarda yakından takip ediliyor. Cari açığı dengeleyici ve iç piyasayı fonlayıcı bir unsur olan dış turizm gelirleri, mevcut esnekliği orta vadeye yayma potansiyeli taşıyor. Ancak güncel projeksiyonlar, iç talep kanalları mali ve parasal teşviklerle köklü bir şekilde desteklenmediği sürece, İtalya ekonomisinin dış şoklara karşı korumasız kalmaya devam edeceğini öngörüyor.