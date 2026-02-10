İtalya’daki satın alma gücü AB ortalamasının üzerinde yükseldi

İtalya Başbakanı Meloni, Eurostat’ın yayımladığı verilerde, İtalya’da kişi başına satın alma gücünde bir artış yaşandığını ortaya koyduğunu belirtti.

Avrupa’da en yüksek gelir artışı kaydedildi

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, 2025’in üçüncü çeyreğinde kişi başına satın alma gücünün yüzde 1,7 arttığını açıklayan Meloni, " Bu oran, İspanya ve Almanya’daki artışın yaklaşık üç katı olurken, Fransa’da ise düşüş yaşandı. 2024’ün dördüncü çeyreği ile 2025’in üçüncü çeyreği arasındaki dönemde artış yüzde 3,5 olarak kaydedildi. Aynı dönemde İspanya’da yüzde 0,9, Almanya’da yüzde 0,3 artış görülürken, Fransa’da yüzde 0,4 düşüş yaşandı. Bu, Avrupa Birliği ülkeleri arasında kaydedilen en yüksek artışlardır." dedi.

Meloni, hükümetin göreve gelmesinden bu yana satın alma gücünde toplam yüzde 7,5’lik bir artış sağlandığını, bu artışın 2022-2023 dönemindeki yüksek enflasyonun etkilerini büyük ölçüde dengelediğini aktardı.