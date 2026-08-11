İtalyan bankaları finans dışı şirket kredilerini artırdı

Euro Bölgesi'nin önemli ekonomilerinden İtalya'da, bankacılık sektörünün finans dışı kurumsal şirketlere sağladığı kredi hacmi yaz döneminin başında da yukarı yönlü seyrini devam ettirdi. İtalya Merkez Bankası tarafından kamusal paylaşıma açılan resmi raporlar, ticari işletmelerin fonlama talebinin canlı kaldığını ortaya koyuyor. Haziran ayı istatistiklerine yansıyan bu tablonun, imalat ve hizmet sektörlerindeki operasyonel sermaye ihtiyacını doğrudan yansıttığı belirtiliyor.

Kredi genişleme ivmesinde hafif fren

Yıllık bazda kaydedilen %3,2'lik bu artış performansı, kurumsal nakit akışını desteklemeyi sürdürse de geçmiş dönem dinamiklerine kıyasla daha sakin bir genişleme dalgasına işaret ediyor. Zira bir önceki mayıs periyodunda finans dışı tüzel kişilere yönelik kullandırılan kredilerde yıllık bazda %3,5 seviyesinde daha sert bir tırmanış grafiği izlenmişti. Aylık bazda yaşanan bu sınırlı ivme kaybı, makroekonomik beklentiler ve faiz politikalarının borçlanma iştahı üzerindeki dengeli etkisini gözler önüne seriyor.

Mevduat tabanında istikrarlı yükseliş trendi

Kredi cephesindeki bu kontrollü seyre karşılık, İtalyan bankacılık sistemindeki yerleşik mevduat hacmi Haziran döneminde yıllık %2,8 oranında bir büyüme yakaladı. Tasarruf eğilimindeki bu artış, bir önceki ay bültenlerinde yer alan %2,7'lik büyüme performansının da üzerine çıkarak bankaların likidite gücünü ve kaynak yapısını tahkim etti. Hanehalkı ve yerel işletmelerin nakit varlıklarını koruma refleksi, finansal kurumlara fonlama maliyetlerini yönetme konusunda ek bir esneklik kazandırırken iç piyasadaki sermaye birikimini de destekledi. Sermaye piyasalarındaki dalgalanmalar karşısında mevduat hesaplarının güvenli liman olarak görülmesi, bankaların çekirdek sermaye rasyolarını güçlendiren ana yapı taşlarından biri oldu. Finansal sistemin hem kaynak toplama hem de fonlama cephelerindeki bu dengeli ilerleme, İtalya ekonomisinin genel parasal istikrar göstergelerini besleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Büyüyen tasarruf hacmi, önümüzdeki dönemlerde reel sektörden gelebilecek olası kredi taleplerinin sorunsuz karşılanabilmesi adına güçlü bir tampon mekanizması işlevi görüyor.