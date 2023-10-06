İtalyan devi SpaceX'e yatırım yapacak

İtalya'nın en büyük bankası Intesa Sanpaolo Cuma günü yaptığı açıklamada ABD'li milyarder Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX'e yatırım yapmaya karar verdiğini duyurdu.

Banka tarafından yapılan açıklamada Intesa Sanpaolo'nun "havacılık ve uzay sektörünün dünya ekonomilerinin gelişiminde özellikle önemli bir role sahip olduğunu kabul ettiği ve bu nedenle yakın geleceğe ilişkin üstün bir vizyon sergileyen bir oyuncuya yatırım yapmaya karar verdiği" belirtildi.