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İtalyan gazete: Stellantis'in başına eski Apple CFO'su geçecek

İtalyan gazetesi, Stellantis'in başına eski Apple CFO'sunun geçeceğini yazarken, şirket iddiayı yalanladı.

Haber Merkezi
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İtalyan gazete: Stellantis'in başına eski Apple CFO'su geçecek
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İtalyan basını Stellantis'in yeni CEO olarak Apple'ın eski CFO'su Luca Maestri'yi seçmeyi planladığı belirtirken, Stellantis haberi yalanladı.

Corriere della Sera gazetesinde yer alan haberde, Carlos Tavares'in hafta sonu beklenmedik şekilde istifa etmesinin ardından şirketin Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Apple'ın görevden ayrılan CFO'su Luca Maestri'yi getirmeyi planladığı belirtildi.

Stellantis sözcüsü, "Doğru değil" diyerek iddiayı yalanladı.

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