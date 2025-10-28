İtalyan modası yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!

İtalyan üreticiler, bağımsız tasarım evleri, el işçiliği ürünleri ve yerel malzemeleriyle uzun süredir saygı gören, küresel moda endüstrisinin devlerinin arasında yer alıyor. Ancak 'Made in Italy' için kriz kapıda gibi görünüyor.

Sektörde, genç çırakların azalmasından yapay zekada (AI) kaydedilen gelişmelere kadar her şey, İtalyan modasının üstünlüğünü tehdit ediyor.

Venedik’te düzenlenen bir konferansta, sektör uzmanları 'Made in Italy’nin geleceğe nasıl yeniden adapte olabileceğini tartıştı. İtalyan modasının dünya sahnesindeki üstün konumunu koruyabilmesi için tedarik zinciri şeffaflığı ve sürdürülebilirliğin acil olarak ele alınması gerektiği vurgulandı.

İtalyan modasında kriz

Euronews'in haberine göre, deri ayakkabılar, yün kazaklar, terzi işi takımlar… İtalya, dünyadaki en iyi giyim ürünlerinden bir kısmının üretim merkezi olurken, ülkenin bu alandaki başarısının büyük bölümü, modern tasarımın gelişme biçiminden farklı unsurlara dayanıyor.

El işçiliğine dayalı zanaatkârlık, İtalyan modasının merkezinde yer alıyor. Bu durum, çoğu zaman uzun ve meşakkatli bir eğitim süreci gerektiriyor. Gençlerin, mesleği öğrenmek için uzun çıraklık dönemlerine giderek daha isteksiz hale gelmesi sektör genelinde endişe yaratıyor.

Çırak bulmakta zorlanıyorlar

Napoli moda sahnesinin ana unsuru kişiye özel, terzi işi takım elbiseler olurken, kent merkezindeki sokaklar, usta terzilerin olağanüstü becerilerini genç çıraklara aktardığı bağımsız, tarihi butiklerle dolu. Ancak son yıllarda bu atölyeler, gelecek kuşaklardan iş gücü bulmakta zorlanıyor.

Hızlı moda ya da büyük ölçekli teknoloji sayesinde sektöre girmenin daha hızlı ve anında cezbedici yollarının artmasıyla, gençler artık terzilik sanatını öğrenmeye yıllarını ayırmaya daha az istekli.

Şirketler kapanıyor

Giuseppe ve Massimiliano Attolini, devlet başkanlarını, oyuncuları ve girişimcileri giydirdi ve House of Gucci gibi filmler için kostümler tasarladı. Atölyelerinde, bir ceketin elde dikilmesi 25 saat, bir takım elbisenin tamamlanması ise 33 saat sürüyor.

İtalyan medyasına konuşan Giuseppe Attolini, "Çalışan bulmakta yaşanan zorluk bize özgü değil; yaygın ve sistemik bir problem. Gençler bugün bu işe çekilmiyor. Bir gelecek görmüyorlar, kimse de onlara sunmuyor. Kolay para ve kısa kariyer yolları arıyorlar” dedi.

Toskana’daki deri fabrikalarından Piyemonte’deki yün dokumacılara kadar her yerde aynı sorun yaşanıyor. Confartigianato Imprese’ye göre, 2025’in ikinci 3 aylık döneminde 1.035 giyim ve deri şirketi, azalan iş gücü nedeniyle kapandı. Tüm moda sektörü 2023’te yaklaşık 104 milyar Euro değerindeydi. Bu rakam 2024’te 90 milyar Euroya düştü, bu yıl ise yaklaşık 80 milyar Euro olması bekleniyor.

Yapay zekâ bir tehdit mi?

'Made in Italy’nin prestijinin önemli bir kısmı, bir moda parçasının ardındaki tasarımcıyı bilmek ve çoğu zaman onunla tanışmak anlamına geliyor. Sektör içindeki uzmanlar, yapay zekâ gibi teknolojilerin yükselişinin İtalyan modasının bu kritik yönünü zayıflattığı konusunda uyarıyor.

Gazeteci Alessandro D’Ercole’ün La Voce di New York’ta yazdığı gibi, belki de 'Made in Italy’den daha kritik olan, 'Made by Italians' kavramı oluyor. Floransa'da moda sektör grubu Federmoda’nın Başkanı Simone Balducci, “insan faktörü”nün hafife alındığını belirtiyor ve şunları söylüyor:

“Bizim işi yapabilmek için en az 5 yıl çıraklık gerekiyor, özen ve hassasiyeti garantileyen nitelikli bir çalışan içinse 10 yıl. Bazen teknolojik yeniliğin el becerisi ve zanaatkâr zekâsını telafi edebileceği düşünülüyor ama durum böyle değil.

İtalyan modasının geleceği

Geçen hafta sonu, Venedik Sürdürülebilir Moda Forumu’nun dördüncüsü sona erdi. Sektör uzmanlarından çıkan ana mesaj, 'Made in Italy’nin neyi temsil ettiğinin acilen yeniden tanımlanması gerektiği olurken, işe, üretim aşamalarının tümünde daha sıkı kontrollerle başlanması gerektiği de belirtiliyor.

Öncelikle, daha düşük kaliteli, yabancı ve seri üretim ürünlerin fark edilmeden piyasaya girmesini engellemek için tedarik zincirinde şeffaflığa ihtiyaç var. Sektör birliği Confindustria Moda, şirketler için doğrulama yöntemleri sağlayacak dijital bir platform geliştirdiğini belirtiyor. Birlik, herkesin “erdemli şirketleri” tanımlamak için kullanabileceği açık kaynaklı bir sistem olacağını belirtiyor.

“Sürdürülebilirlik bir maliyet değildir”

Diğer kilit gelişme ise sürdürülebilirlik alanında olacak. İtalya’nın Ulusal Moda Odası şirketler için ortak bir sürdürülebilirlik kriterleri listesi geliştiriyor. Parlamentoda görüşülecek bir yasa tasarısı ise uygunluk sertifikası ve kriterleri karşılayan şirketlerin yer aldığı bir veri tabanını önerecek.

Confindustria Moda Başkanı Luca Sburlati, “Venedik’ten net ve ortak bir mesaj çıkıyor: sürdürülebilirlik bir maliyet değildir. Bu, sanayi kimliğimizdir ve Made in Italy’nin rekabet gücünün gerçek motorudur. İtalyan modasının geleceği sürdürülebilir, rekabetçi ve birlik içinde olacak, yoksa hiç olmayacak” dedi.