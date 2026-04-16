İtalya’nın büyümesinde Orta Doğu freni: Yeni bir resesyon dalgası kapıda mı?

İtalya ekonomisi, yıllardır süregelen yapısal sorunların üzerine eklenen küresel jeopolitik riskler nedeniyle son yılların en belirsiz büyüme patikasına girmiş durumdadır. Parlamento Bütçe Ofisi (UPB) tarafından yapılan son değerlendirmeler, Orta Doğu’daki savaşın İtalya’nın GSYİH büyümesinde 0,2 ile 0,4 puanlık bir kayba yol açabileceğini ortaya koymaktadır. Meloni hükümetinin daha önce yüzde 0,7 olarak belirlediği büyüme hedeflerini önümüzdeki günlerde yüzde 0,5 seviyelerine çekmesi beklenirken, bu revizyon sadece bir rakam değişikliği değil, aynı zamanda ülkenin enerji bağımlılığının yarattığı kırılganlığın da bir tescili niteliği taşımaktadır.

Enerji şoku ve tedarik zinciri kırılmaları üretim hattını yeniden mi durduracak?

Orta Doğu eksenli çatışmaların enerji emtia fiyatlarını yukarı çekmesi, İtalya gibi enerji ithalatına yüksek derecede bağımlı bir ekonomi için doğrudan bir maliyet enflasyonu anlamına gelmektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verileri, İtalya’nın 2026 yılı büyüme beklentisini yüzde 0,4’e kadar düşürürken, aynı dönemde enflasyonun tahminlerin üzerine çıkarak yüzde 2,4 seviyelerine tırmanabileceğine işaret etmektedir. Özellikle Kızıldeniz’deki lojistik aksamaların İtalyan limanlarına olan maliyeti ve sanayicinin artan elektrik faturaları, imalat sektöründe Ocak ve Şubat aylarında yakalanan mütevazı toparlanma emarelerini ekarte ederek, sanayi çarklarını yeniden yavaşlatma riski barındırmaktadır.

Düşen güven endeksi ve artan borç yükü ekonomi yönetimi için bir çıkmaz mı?

Küresel belirsizliklerin tırmanmasıyla birlikte hanehalkı ve işletmelerde gözlenen güven kaybı, iç talep tarafında ciddi bir durgunluğu tetiklerken, yatırım harcamalarının artan finansman maliyetleri nedeniyle ertelenmesi büyüme üzerindeki baskıyı derinleştirmektedir. Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yapılan analizlerde, Euro Bölgesi genelindeki zayıflamanın en çok İtalya gibi borç stoku yüksek ülkeleri vuracağı vurgulanırken, kamu maliyesindeki bu daralma bütçe disiplini ile büyüme odaklı teşvikler arasındaki o hassas dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Son tahlilde, Roma’nın bu jeopolitik şoku absorbe etme kapasitesi, sadece yerel politikalara değil, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin (AB) enerji ve savunma stratejilerinde alacağı koordineli kararların hızına endeksli kalmaya devam edecektir.