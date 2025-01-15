İtalya'nın kamu borcu rekor kırdı

Euro Bölgesi’nin üçüncü büyük ekonomisi İtalya'nın kamu borcu kasım ayında daha da artarak 3 trilyon Euro'yu aştı ve rekor seviyeye ulaştı.

İtalya Merkez Bankası verilerine göre ekim ayında 2 trilyon 981,3 milyar euro olan borç kasım ayında 3 trilyon 5,2 milyar Euro'ya yükseldi.

Üretime oranla Euro bölgesinin ikinci en büyük ekonomisi olan İtalya'nın kamu borcu Hazine tarafından 2026 yılına kadar GSYH'nin yaklaşık yüzde 140'ına yükseleceği öngörülüyor.