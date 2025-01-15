İtalya'nın kamu borcu rekor kırdı
Avrupa’nın en büyük ekonomilerinden İtalya'da kamu borcu artmaya devam ederek rekor seviyeye ulaştı.
Euro Bölgesi’nin üçüncü büyük ekonomisi İtalya'nın kamu borcu kasım ayında daha da artarak 3 trilyon Euro'yu aştı ve rekor seviyeye ulaştı.
İtalya Merkez Bankası verilerine göre ekim ayında 2 trilyon 981,3 milyar euro olan borç kasım ayında 3 trilyon 5,2 milyar Euro'ya yükseldi.
Üretime oranla Euro bölgesinin ikinci en büyük ekonomisi olan İtalya'nın kamu borcu Hazine tarafından 2026 yılına kadar GSYH'nin yaklaşık yüzde 140'ına yükseleceği öngörülüyor.