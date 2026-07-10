İtalya’nın sanayi üretimi mayıs ayında beklentilerin üzerinde geriledi

Aylık bazda imalat sanayinin genel seyrini aşağı çeken en büyük faktör, ara mallar ile sermaye malları grubunda yaşanan hacim kayıpları oldu. Sanayinin ana lokomotif kollarından tekstil, giyim ve deri ürünleri imalatı %6,6'lık daralmayla mayıs ayının en sert düşüşünü yaşadı. Makine ekipman kurulum ve onarım kalemi %3,8, tüketim malları grubu %0,5, ara mallar %0,8 ve sermaye malları üretimi %0,1 oranında azaldı. Alt sektörlerdeki bu yaygın gerilemeye karşın, nisan ayında zayıf bir performans sergileyen enerji üretimi mayıs ayında %4,6'lık keskin bir toparlanma kaydederek genel endeksteki daha derin bir çöküşü engelledi.

Yıllık performans ve talep yetersizliği endişe yaratıyor

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, yıllık bazda %1,1 artış kaydederek bir önceki ayın seviyesini korudu ancak piyasaların %1,3'lük yıllık büyüme beklentisinin gerisinde kaldı. Mart ve mayıs dönemini kapsayan üç aylık ortalamada üretimin bir önceki döneme göre %0,9 yukarıda kalması orta vadeli toparlanma umutlarını canlı tutuyor. Ancak, iç ve dış talepteki yapısal kırılganlıklar imalatçıların yeni sipariş alma süreçlerini zorlaştırıyor. Bu dönemde yıllık bazda sermaye malları üretimi %5, ara mallar ise %0,8 büyüme gösterdi.

Yüksek faiz ve jeopolitik riskler yatırımları donduruyor

Orta Doğu'da süregelen gerilimlerin ve lojistik hatlardaki tıkanıklıkların ham madde tedarik maliyetlerini yüksek tutması, İtalyan imalat sektörünün operasyonel esnekliğini daraltıyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüksek faiz politikası nedeniyle borçlanma maliyetlerinin artması, firmaların kapasite artırımı ve sabit sermaye yatırımı kararlarını ertelemesine yol açıyor. Hükümetin yılın ilk yarısında ekonomik büyüme tahminini enerji maliyetlerindeki volatilite gerekçesiyle %0,6 seviyesine çekmesi, sanayi endekslerindeki kırılganlığın makroekonomik tabana yayıldığını gösteriyor.