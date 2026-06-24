İtalya’nın stratejik borçlanma hamlesi faiz baskısını hafifletebilir mi?

Euro Bölgesi’nin makroekonomik açıdan en çok takip edilen ülkelerinden biri olan İtalya, finansal hareket alanını korumak adına borçlanma mimarisini yeniden yapılandırıyor. İtalya Ekonomi ve Finans Bakanlığı tarafından paylaşılan üçüncü çeyrek strateji planı, ülkenin sadece nakit ihtiyacını karşılamayı değil, aynı zamanda küresel faiz oynaklığına karşı bir koruma kalkanı oluşturmayı amaçladığını gösteriyor. Hazine'nin kısa, orta ve uzun vadeli bütçe dengelerini gözeterek hazırladığı bu yeni takvim, borç portföyünün ortalama vadesini yukarı çekme gayretinin net bir yansıması olarak okunuyor.

Vadeler arasındaki denge arayışı ve likidite hedefi

Açıklanan resmi ihraç takviminde dikkat çeken en önemli unsur, risklerin farklı vade yapılarına dağıtılmış olması. İtalya, kısa vadeli fonlama ihtiyacı için 30 Ekim 2028 vadeli yeni bir enstrümanı devreye alırken; orta ve uzun vadeli yatırımcı iştahını canlı tutmak adına 5, 7 ve 10 yıl vadeli üç yeni seriyi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bu hamlenin arkasında, kurumsal yatırımcılar için piyasada kalıcı bir derinlik yaratma arzusu yatıyor. Nitekim kısa vadeli ihraçlar için en az 9 milyar Euro, diğer üç vade için ise 10'ar milyar Euro'luk asgari hacim sınırlarının getirilmesi, ihraç edilecek tahvillerin ikincil piyasada hızlıca gösterge statüsü kazanmasını amaçlıyor. İtalya Hazine yönetimi böylece, mevcut serilerin ek dilim satışlarıyla birleştirilecek bir likidite havuzu oluşturmayı hedefleyerek finansal direnci artırmayı planlıyor.

Borç sürdürülebilirliği ve makro projeksiyonlar

Finansal takvimin arka planındaki rakamlar incelendiğinde, brüt ve net borçlanma arasındaki makasın İtalya lehine yönetilebilir bir seviyede tutulduğu görülüyor. Üçüncü çeyrekte brüt finansman ihtiyacının 130 milyar ile 145 milyar Euro arasında gerçekleşmesi beklenirken, vadesi gelen eski tahvillerin itfası düşüldüğünde net borçlanma gereksiniminin 10 milyar ila 25 milyar Euro bandında kalacağı hesaplanıyor.

Yılın ilk yarısında yıllık borçlanma limitlerinin %55'inden fazlasını fonlamayı başaran İtalya, ortalama borçlanma maliyetini %2,91 seviyesinde tutarak sıkı para politikası döneminde önemli bir direnç gösterdi. Önümüzdeki çeyrekte devreye alınacak bu dört yeni ihraç, İtalya’nın küresel para politikalarındaki eksen kaymalarından ve tahvil faizi makaslarından ne ölçüde korunabileceğini gösteren kritik bir turnusol kağıdı işlevi görecek.