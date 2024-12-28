İthal yakıt muafiyeti hangi ülke için geçerli değil?

Gümrük vergisinden muaf olarak ithal edilecek yakıt için standart depo muafiyeti otobüsler hariç olmak üzere Türkiye'ye giriş yapan İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için uygulanmayacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan "İran Plakalı Ticari Taşıtlara Uygulanacak Standart Depo Muafiyetine İlişkin Esaslar Hakkında Karar" Resmî Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 96’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirlenen standart depo muafiyeti otobüsler hariç olmak üzere ülkemize giriş yapan İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerler için uygulanmayacak.

Söz konusu fıkra ile motorlu ticari araçların ve özel konteynerlerin standart depolarında mevcut bulunan ve gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecek yakıt miktarı; TIR çekicilerinde 550 litreyi, İstiap haddi 15 tona kadar olan (15 ton dahil), kamyon ve tankerlerde 300 litreyi, İstiap haddi 15 tonun üzerinde olan kamyon ve tankerlerde ise 400 litreyi, Otobüslerde 300 litreyi geçemeyecek şekilde uygulanıyor.

Otobüsler hariç, İran plakalı ticari taşıtlar ve özel konteynerlerin standart depoları üzerinden, ilgili petrol ürünü için litre başına 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta olan özel tüketim vergisi tutarının yüzde 155 fazlası tutarındaki vergi, tek ve maktu Vergi olarak tahsil edilecek.