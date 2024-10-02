İzlanda Merkez Bankası 4 yıl sonra faiz indirdi

İzlanda Merkez Bankası'ndan (SI) yapılan açıklamaya göre, gösterge bir hafta vadeli mevduat faiz oranı yüzde 9,25'ten yüzde 9'a çekildi. Banka en son 2020 yılı Kasım ayında faiz indirimi gerçekleştirmişti.

Enflasyon son zamanlarda azaldığı ve eylül ayında yüzde 5,4 olarak ölçüldüğü belirtilen açıklamada, "Belirli tek seferlik kalemler ağır bassa da, fiyat artışlarının kapsamı ve sıklığı azaldı. Altta yatan enflasyon da azaldı ve tahvil piyasasındaki denge enflasyon oranı düştü" denildi.

Açıklamada şöyle devam edildi:

"Ekonomik faaliyet, daha sıkı para politikası duruşuyla birlikte gevşemeye devam etti. Ayrıca, işgücü piyasası baskılarının azaldığına dair işaretler var ve haneler ve işletmeler daha karamsar hale geldi.

Ancak, kalıcı enflasyon, hedefin üzerindeki enflasyon beklentileri ve güçlü iç talep ihtiyatlı olmayı gerektiriyor. Sonuç olarak, enflasyonu kabul edilebilir bir zaman dilimi içinde hedefe geri getirmek için uygun şekilde sıkı bir parasal duruş sürdürmek gerekiyor.

Yakın vadeli para politikası formülasyonu, daha önce olduğu gibi, ekonomik faaliyetteki gelişmeler, enflasyon ve enflasyon beklentileri tarafından belirlenecektir."