İzlanda Merkez Bankası faiz artırımına ara verdi

İzlanda Merkez Bankası(SI), şu anda ekonomik gelişmelere ve mevcut parasal duruşun yeterli olup olmadığına dair belirsizlikler olduğunu ve daha fazla gelişmenin beklenmesine karar verdiğini belirterek, genişlemeci politikasına ara verme kararı aldı.

SI'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge bir hafta vadeli mevduat faiz oranı yüzde 9,25 seviyesinde tutuldu.

PPK'nın Banka'nın yeni makroekonomik ve enflasyon tahmininin bir sonraki toplantıda açıklanması nedeniyle daha fazla gelişmeyi beklemeye karar verdiğine işaret eden Banka, "Yakın vadeli para politikasını ekonomik aktivitedeki gelişmeler, enflasyon ve enflasyon beklentileri belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

İzlanda'da enflasyon en son yüzde 8,0 olarak açıklandı.