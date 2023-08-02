Jackson Hole toplantıları 24-26 Ağustos'ta yapılacak

Dünyanın en uzun süredir devam eden merkez bankacılığı konferanslarından olan Jackson Hole etkinliği, ekonomistleri, finansal piyasa katılımcılarını, akademisyenleri, ABD hükümet temsilcilerini ve medyayı bir araya getirerek, karşılıklı endişelere dayalı uzun vadeli politika konularını tartışıyor.

Konferansın bu yıl ana başlığı "Küresel Ekonomide Yapısal Değişimler" olarak belirlendi.

Toplantının programı ilerleyen günlerde açıklanacak.