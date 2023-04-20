Jaguar Land Rover'dan 15 milyar sterlinlik dev yatırım

Otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), önümüzdeki beş yıl içinde 15 milyar sterlinlik bir yatırım yaparak modern bir lüks otomobil üreticisi olmayı hedefliyor. Bu yatırımın büyük bir kısmı elektrikli araç programlarına ayrılacak ve JLR, 2030 yılına kadar tamamen elektrikli araçlar üreten bir şirket haline gelmeyi hedefliyor.

JLR, Birleşik Krallık'taki Merseyside'daki Halewood fabrikasını tamamen elektrikli bir üretim tesisi haline dönüştürecek. Ayrıca Wolverhampton'daki motor üretim merkezi de Electric Propulsion Manufacturing Center olarak yeniden adlandırılacak. Bu yatırımın, yeni becerilerin geliştirilmesine, modern lüks elektrikli araçların üretilmesine ve 2039'a kadar net sıfır karbon hedeflerinin tutturulmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Şirketin CEO'su Adrian Mardell, yaptığı açıklamada, "Bu yatırım, modern lüks elektrik geleceğimizi sunmamıza, yeni beceriler geliştirmemize ve 2039'a kadar net sıfır karbon olma taahhüdümüzü yeniden teyit etmemize olanak tanıyor" dedi. Bu yatırım, aynı zamanda JLR'nin sıfır karbon emisyonlu bir geleceğe doğru atacağı önemli bir adım olarak görülüyor.

JLR, yeni yatırım planlarıyla birlikte, dünya genelindeki diğer otomobil üreticileri gibi elektrikli araçlara ağırlık vererek, daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına devam ediyor. Bu gelişmeler, otomobil endüstrisindeki diğer şirketleri de benzer adımlar atmaya teşvik ediyor.