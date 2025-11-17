Japon ekonomisi 6 çeyrektir ilk kez daraldı

Japonya ekonomisi, 1 Nisan'da başlayan mali yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık yüzde 2 küçülerek son altı çeyrekte ilk kez daralma yaşadı. Hükümet verilerine göre, ihracattaki düşüş ve ABD tarifelerinin etkisi bu gerilemede belirleyici oldu.

GSYH Temmuz-Eylül döneminde yüzde 1,8 daraldı. Bu oran, önceki üç ayda revize edilmiş yüzde 2,3’lük büyümenin tersine döndüğüne işaret etti. Ancak ekonomistlerin yüzde 2,5’lik daralma beklentisinin altında kaldı. Çeyreklik bazda ise GSYH'da yüzde 0,4’lük daralma kaydedildi. Beklenti yüzde 0,6 daralma yaşandığı yönündeydi.

İhracat, yüksek ABD tarifelerinin etkisiyle en büyük baskıyı oluşturdu. Net dış talep büyümeden 0,2 puan götürdü; nisan-haziran döneminde ise 0,2 puan katkı sağlamıştı.

Ekonomi “ılımlı toparlanma yolunda”

ABD ile Japonya eylülde yaptığı anlaşmayla, neredeyse tüm Japonya ithalatına yüzde 15’lik temel tarife getirdi. Otomobillerde yüzde 27,5, diğer birçok üründe yüzde 25 oranında tarife uygulanmaya başlandı.

Konut yatırımları da Nisan ayında yürürlüğe giren enerji verimliliği düzenlemeleri nedeniyle yavaşladı. Özel tüketim yüzde 0,1 artarak beklentiyi karşıladı ancak ikinci çeyrekteki yüzde 0,4’ün altında kaldı. Sermaye harcamaları ise yüzde 1,0 yükselerek yüzde 0,3’lük piyasa tahminini aştı.

Ekonomi Bakanı Minoru Kiuchi, özel tüketimin altı çeyrektir artışta olduğunu ve sermaye harcamalarının dört çeyrektir yükseldiğini belirterek ekonominin “ılımlı toparlanma yolunda” olduğunu söyledi.

Başbakan Sanae Takaichi’nin hükümeti, artan yaşam maliyetleriyle mücadele için 17 trilyon yen (109,94 milyar dolar) tutarında teşvik paketi hazırlıyor. Ekonomistler, Ekim-Aralık döneminde yüzde 0,6’lık büyüme bekliyor.