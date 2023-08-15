Japon ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Japonya ekonomisi, ihracattaki artışın etkisiyle tahmin edilenden çok daha hızlı büyüdü.

Kabine Ofisi'nin açıkladığı verilere göre GSYH Nisan-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 6,0 oranında büyüyerek, dış talebin öncülüğünde üst üste üçüncü çeyrekte de genişleme kaydetti. 2020'nin son çeyreğinden bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti

Ekonomistler ise yüzde 1,5-2,9 arasında değişen oranlarda büyüme bekliyorlardı

İkinci çeyrekte, Japon yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 düşerken, ihracat yüzde 3,2 arttı. Sermaye harcamaları ise yatay seyretti.

Net ihracat, büyümeye 1,8 puan katkıda bulundu.

Japonya'nın ikinci çeyrek gayri safi yurtiçi hasılasının beklentileri aşmasının Asya-Pasifik piyasalarında karışık seyir izlendi.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,62 yükselirken, ülkenin ikinci çeyrek gayri safi yurtiçi hasılasının beklentileri aşmasının ardından Topix yüzde 0,48 yükseldi.

Hong Kong Hang Seng endeksinde kayıplar arttı. Endekste yüzde 0,96 düşüş yaşandı. Çin ana karası piyasaları gösterge endeksi olan CSI 300 hafif geriledi. Güney Kore piyasaları resmi tatil nedeniyle kapalı.