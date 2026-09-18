Japon finans şirketi açıkladı: Yen kısa vadede gerileyebilir

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Banka tarafından yapılan değerlendirmede, BoJ'un politika faizini 25 baz puan artırarak %1,25'e çıkarmasına rağmen kararın oy birliğiyle değil oy çokluğuyla alınmasının yen üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi. BoJ'un açıklamasında enflasyondan arındırılmış reel faizlerin "negatif" yerine "düşük" olarak tanımlanmasının da bu görünümü desteklediği ifade edildi.

Raporda, BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın gelecekteki faiz artışlarına ilişkin mesajlarının yeterince güçlü olmadığı değerlendirilerek, yende son dönemde görülen değer kazancının bir bölümünün kısa vadede geri verilmesinin makul olduğu kaydedildi.