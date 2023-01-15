Japon firmaların yüzde 56'sı ekonomide büyüme öngörüyor

Japon firmaların yüzde 56'sı bu yıl ülke ekonomisinin büyümesini bekliyor. Japon resmi Kyodo ajansının, Toyota ve SoftBank dahil 117 büyük firmanın dahil olduğu piyasa araştırması, Japon firmaların 2023 kapsamlı büyüme beklentilerini ele aldı.

Buna göre araştırmaya katılan firmaların yüzde 56'sına denk gelen 65'i, bu yıl "Japonya'nın ekonomisinde sağlam ya da ılımlı düzeyde bir büyüme" beklediklerini açıkladı. Geçen yıl başındaki araştırmada bu oran yüzde 84 olarak kaydedilmişti.

Firmalar, Rusya-Ukrayna krizi ile küresel piyasalarda enerji ve hammadde maliyetlerinin artışının, bu yıl da Japon ekonomisinin büyümesini etkileyebileceğini ileri sürdü.

Katılımcı firmaların yüzde 34'ü ülke ekonomisinde durgunluk, yüzde 7'si ılımlı daralma beklerken, hiç bir firma ekonomide resesyon öngörmüyor.