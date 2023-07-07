Japon fonundan 72 milyar dolarlık performans  

Japonya Hükümeti Emeklilik Yatırım Fonu (GPIF) 72 milyar dolarlık kar elde ederek kötü gidişe dur dedi.

Dünyanın en büyük emeklilik fonu olan Japonya Hükümeti Emeklilik Yatırım Fonu Cuma günü yaptığı açıklamada Ocak-Mart döneminde 10,3 trilyon yen (72,02 milyar dolar) yatırım getirisi elde ederek dört çeyrektir devam eden kayıp serisine son verdiğini belirtti.

Varlıkları 200 trilyon yeni aştı

GPIF, Japon mali yılını takip eden 2022 yıllık raporunda, söz konusu çeyrekte %5,41 değer kazanarak toplam varlıklarını 200 trilyon yenin üzerine çıkardığını belirtti.

Ocak-Mart ayları arasında Japonya ve uluslararası hisse senedi piyasalarındaki güçlü primler, 2022'nin ilk üç çeyreğindeki kayıplara rağmen mega fonun yıllık getirisini yaklaşık 20,63 milyar dolara taşıdı.

Japon mega fon, devasa büyüklüğü nedeniyle küresel finans piyasaları tarafından yakından izleniyor.

GPIF'in yabancı hisse senedi portföyü yılın ilk üç aylık döneminde %8,19, Japon hisse senedi portföyü ise %7,03 değer kazandı.

Aynı dönemde S&P 500 %7,03 primlenirken Japon gösterge endeksi Nikkei hisse senedi ortalaması %7,46 değerlendi.

GPIF'in 2022 yılı raporuna göre, mart ayı sonu itibariyle, Japon tahvilleri portföyün %26,79'unu, yabancı tahviller ise %24,39'unu oluşturdu.

Toplam varlığı 200 trilyon yeni aşan GPIF, dünyanın en büyük emeklilik fonu olarak zirvedeki yerini pekiştirdi.