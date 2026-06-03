Japon hükümeti 19,4 milyar dolarlık ek bütçeyi kesinleştirdi

Sanae Takaiçi'nin başkanlığındaki kabine, Orta Doğu'daki çalkantıya bağlı enflasyona karşı hane halklarını korumayı amaçlayan önlemleri finanse etmek üzere 19,4 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı ve bu adım, mali politikayı tahvil yatırımcıları açısından yeniden gündemin merkezine taşıdı.

3,1 trilyon yenlik (19,47 milyar dolar) ek bütçe tamamen açık finansmanı tahvilleriyle karşılanacak. Hükümet, daha güçlü vergi gelirleri ve vergi dışı gelirlerle dengeleyerek piyasaya yönelik toplam tahvil ihracını artırmaktan kaçınmayı hedefliyor.

Onaylanan 3,1 trilyon yenlik (19,4 milyar dolar) paket, emtia fiyatlarındaki yükselişe sübvansiyon sağlayarak yanıt vermek üzere yeni oluşturulan 2,5 trilyon yenlik bir rezerv fonunu içeriyor. Hükümet bu fonun kullanımına ilişkin henüz ayrıntı vermedi; ancak fonun başlangıçta benzin maliyetlerini sınırlandırmak için kullanılması bekleniyor.

İlave harcama, öncelikle Orta Doğu'daki gerginlikler sürerken benzin maliyetlerini ve elektrik-su faturalarını sübvanse etmek için kullanılan acil durum rezervlerini takviye edecek.

Japonya'nın mali durumuna ilişkin piyasa katılımcılarına güvence vermeyi amaçladığı düşünülen bir adımla hükümet, toplam tahvil ihracını takvim bazında değiştirmeden tutacak. Paket yeni borç finansmanı gerektirse de, geçen mali yılın bütçesi kapsamında yetkilendirilen bazı borçlar geçen yılın hesaplarından iptal edilerek toplam ihraç aynı düzeyde tutulacak.

Ek bütçe bugün parlamentoya sunulacak ve en erken Cuma günü parlamentoda kabul edilmesi bekleniyor.