Japon hükümeti ekonomik programında BOJ'un bağımsızlığını vurgulayacak

Belgede, merkez bankasının para politikası belirlerken bağımsızlığının korunmasını öngören yasal hükme dipnotta açıkça atıf yapılacak. Bu değişiklik, Başbakan Sanae Takaichi yönetiminin önceki taslakta kullandığı ifadelerin yen ve tahvil piyasalarında satışa yol açmasının ardından gerçekleştirildi.

Önceki metinde, BOJ'un kararlarını hükümetin ekonomi politikasıyla uyumlu hâle getirmesi gerektiği belirtilmiş ancak para politikası kararlarının merkez bankasının yetki alanında olduğuna ilişkin diğer yasal hükme yer verilmemişti. Bu durum, hükümetin BOJ'a faiz artırımlarını ertelemesi için baskı yapabileceği algısını güçlendirmişti.

Nihai metinde, güçlü bir ekonomi oluşturmak için fiyatların istikrarlı biçimde yükselmesini sağlayacak uygun bir para politikası yürütülmesinin büyük önem taşıdığı ifade edilecek.

Japonya yasaları, merkez bankasına siyasi müdahalelerden bağımsızlık tanırken, BOJ'un hükümetin ekonomi politikasıyla yakın koordinasyon içinde hareket etmesini de öngörüyor. Takaichi yönetimi ve genişlemeci politikaları savunan danışmanları, bu koordinasyon hükmüne dayanarak BOJ'a yeni faiz artırımlarında temkinli davranma çağrısı yapıyor.

Ekonomik programda ayrıca, gıdaya uygulanan yüzde 8'lik tüketim vergisinin düşürülüp düşürülmeyeceği ve indirim oranının ne olacağı konusunda ağustos ayı başına kadar karar verileceği belirtilecek.

Nihai programın salı günü Bakanlar Kurulu tarafından onaylanması bekleniyor.