Japon imalatçıların güveni mayısta toparlandı

Reuters'in Japon imalat sektörü için güven anketine göre Japonya'da fabrika yöneticilerinin güveni mayısta emtia bağlantılı sektörlerdeki toparlanmanın etkisiyle sınırlı şekilde iyileşti, ancak otomotiv ve bazı diğer sektörlerdeki zayıflık toparlanmayı sınırladı.

Japonya Merkez Bankası'nın üç aylık Tankan iş dünyası anketi için öncü gösterge niteliği taşıyan aylık ankete göre, imalatçı güven endeksi mayısta artı 7'den artı 8'e yükseldi. Buna karşın endeks, mart ayında görülen ve son 4 yılın zirvesi olan artı 18 seviyesinin belirgin şekilde altında kaldı.

Malzeme sektörlerinde görünüm yeniden pozitife döndü. Bu grupta endeks eksi 3'ten artı 5'e çıktı. Kimya sektörü eksi 8'den artı 6'ya toparlanırken, çelik ve demir dışı metaller endeksi eksi 25'ten sıfıra yükseldi.

Fabrika güvenindeki toparlanma zayıf kaldı

Buna rağmen genel fabrika güvenindeki toparlanma zayıf kaldı. Japon ekonomisi açısından kritik önemdeki otomotiv üreticileri ile geniş tedarikçi ağını içeren ulaşım makineleri sektöründe güven endeksi artı 20'den artı 10'a geriledi. Böylece mart ayındaki artı 36 seviyesinden başlayan sert düşüş sürdü.

Gıda işleme sektörü imalat tarafında en zayıf alan olmaya devam etti. Bu sektörde endeks eksi 25'ten eksi 40'a inerek son 6 yılın en düşük seviyesine geriledi. Tekstil, kağıt ve kâğıt hamuru endeksi de sıfırdan eksi 22'ye düştü.

İmalat dışı sektörlerde güven mayısta artı 31'den artı 29'a geriledi. Bu düşüşte gayrimenkul ve inşaat sektöründe 10 puanlık gerilemeyle endeksin artı 31'e inmesi ve genel hizmetlerde 6 puanlık düşüşle artı 32'ye gerileme etkili oldu. Toptancıların görünümü bozulurken, perakendeciler daha iyimser hale geldi.

Savaş belirsizliği netleşiyor

İleriye dönük beklentilerde imalatçılar güvenin ağustosta artı 5'e gerilemesini bekliyor. Bu görünüm, İran savaşı ve tedarik zinciri etkilerine ilişkin artan belirsizlikleri yansıtıyor. İmalat dışı sektörler de endeksin artı 18'e düşmesini bekliyor.

1-15 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankette, 492 büyük finans dışı şirket hedeflendi ve bunların 220'si isminin açıklanmaması koşuluyla yanıt verdi. Endeksler, iyimser yanıt verenlerin oranından kötümserlerin oranı çıkarılarak hesaplanıyor.