Japon imalatçısının güveni ocakta 6 ayın en düşüğünde

Japonya’da imalatçıların güveni ocak ayında altı ayın en düşük seviyesine inerken, endeks pozitif bölgede kalmaya devam etti.

Reuters'in BOJ'un çeyrek dönemlik Tankan anketi ile yüksek korelasyon gösteren ancak aylık olarak hazırladığı imalat sektörü güven endeksi ocak ayında aralık ayındaki +10 seviyesinden +7’ye gerileyerek üst üste ikinci ay düşüş kaydetti.

Özellikle hammadde sektörlerinde sert bozulma görüldü. Petrol ve seramik sektöründe güven 25 puan düşerek sıfıra indi. Çelik sektöründe endeks 11 puan gerileyerek eksi 44’e düşerken, kimya sektöründe güven 5 puan azalarak artı 6 seviyesine indi. Bir çelik üreticisi, otomotiv bağlantılı ürünlerde Çin’den gelen siparişlerde belirgin düşüş yaşandığını belirtirken, bir kimya şirketi ABD ve Çin’de yavaşlayan tüketici harcamalarına dikkat çekti.

Otomotiv ve elektronik makine sektörlerinde güven düşüşleri daha sınırlı kaldı. Bir makine üreticisi yöneticisi, tarifeler nedeniyle ABD’ye ihracatın azaldığını ifade etti.

Anket, 24 Aralık-7 Ocak döneminde yaklaşık 240 şirketin katılımıyla yapıldı. Endeksler, iyimserlerin oranından kötümserlerin oranının çıkarılmasıyla hesaplanıyor.

Hizmet sektöründe güven endeksi artı 33’ten artı 32’ye geriledi. Toptancılar 10 puan, perakendeciler 7 puan düşüşle öne çıktı. Bilgi, ulaştırma ve gayrimenkul sektörlerinde ise iyileşme görüldü. Bazı hizmet firmaları, Çinli turist sayısındaki düşüşün etkisine işaret ederken, bir büyük mağaza yöneticisi yabancı turist satışlarının yüzde 40 azaldığını söyledi.

İleriye dönük olarak imalatçılar nisan ayında güvenin yeniden artı 10’a çıkmasını beklerken, imalat dışı sektörler endeksin artı 26’ya gerileyeceğini öngörüyor.