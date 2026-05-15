Japon sanayisinde enerji şoku: Üretici fiyatları nisan ayında yüzde 4,9 yükseldi

Japonya’da üretici enflasyonu (ÜFE), Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimlerin tetiklediği enerji maliyetleri ve zayıf yenin etkisiyle Nisan 2026’da yıllık bazda yüzde 4,9 artış gösterdi. Piyasa beklentisi olan yüzde 3,0’lük artışı açık ara geride bırakan bu veri, Mayıs 2023'ten bu yana kaydedilen en hızlı yıllık yükseliş olarak kayıtlara geçti. Aylık bazda yüzde 2,3 artan fabrika çıkış fiyatları ise Nisan 2014’ten bu yana en sert aylık yükselişini yaşayarak tüketici enflasyonu üzerindeki baskıyı artırdı.

Maliyet artışının arkasındaki ana etken petrol ve kimyasallar

Japonya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, üretici fiyatlarındaki bu sert ivmelenmede İran merkezli savaşın yol açtığı tedarik zinciri kesintileri ve petrol fiyatlarındaki sıçrama belirleyici oldu. Kimyasal ürün maliyetleri bir önceki aydaki yüzde 0,8'lik zayıf seyrinden nisan ayında yüzde 9,2 seviyesine fırlayarak en büyük girdi yüklerinden birini oluşturdu. Petrol ve kömür ürünleri fiyatları ise mart ayındaki yüzde 7,1'lik gerilemenin ardından yönünü tamamen yukarı çevirerek nisan ayında yüzde 5,3 artış kaydetti. Diğer yandan yen bazlı ithalat fiyat endeksi de zayıf yerel para biriminin etkisiyle yıllık bazda yüzde 17,5 oranında büyük bir sıçrama gerçekleştirerek dışa bağımlı sanayiyi doğrudan vurdu.

Sektörel yayılım ve fabrika çıkış baskısı

Maliyet artışları yalnızca ham maddeyle sınırlı kalmayıp üretim zincirinin geneline yayılarak sanayinin farklı kollarında kendisini gösterdi. Elektrikli makinelerde yüzde 3,8, bilgi ve iletişim sektöründe yüzde 5,8, ulaştırma ekipmanlarında ise yüzde 1,6'lık yıllık fiyat artışları ölçüldü. Fabrikaların girdi maliyetlerindeki bu keskin ve geniş çaplı yükseliş şirketlerin kâr marjlarını ciddi şekilde baskılarken, önümüzdeki dönemde bu maliyetlerin doğrudan nihai tüketici ürünlerinin raf fiyatlarına yansıtılması kaçınılmaz görünüyor.

Gözler Japonya Merkez Bankası’nın haziran toplantısında

Piyasa tahminlerinin çok üzerinde gelen bu veri, Japonya Merkez Bankası’nın para politikasını sıkılaştırma yönündeki adımlarını hızlandırabilir. Üretici fiyatlarının tüketici enflasyonunun öncü bir göstergesi olması sebebiyle, banka yönetim kurulunda faiz artırım talebinin güçleneceği öngörülüyor. Japonya Merkez Bankası'nın büyümeyi desteklemek ile fiyat istikrarını sağlamak arasındaki hassas dengeyi koruyarak Haziran 2026'daki politika toplantısında faiz artırımına gitmesi yüksek bir olasılık olarak masada duruyor.