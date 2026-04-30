Japon sanayisinde 'mart soğuğu': Beklenen toparlanma neden gerçekleşmedi?

Japonya ekonomisinin kalbi sayılan imalat sektöründen gelen son veriler, küresel piyasalarda hakim olan bahar iyimserliğine adeta soğuk bir duş etkisi yarattı. Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) tarafından paylaşılan rakamlar, şubat ayındaki gerilemenin ardından mart ayı için öngörülen yüzde 1,1’lik toparlanma beklentisinin çok uzağında kalındığını kanıtlıyor. Sanayi üretiminin yüzde 0,5 oranında daralması, sadece bir veri sapması olarak değil, dünyanın en büyük üçüncü ekonomisinin yapısal bir tıkanıklığa doğru sürüklenip sürüklenmediği sorusunu da beraberinde getiriyor.

Maliyet kıskacında üretim baskısı

Otomotiv ve elektronik gibi lokomotif sektörlerin üretim bantlarında yaşanan bu yavaşlamayı sadece geçici bir duraksama olarak okumak, mevcut ekonomik konjonktürde oldukça güç görünüyor. Özellikle küresel lojistik ağlarındaki maliyet artışları ve enerji arzına dair jeopolitik riskler, Japon üreticisinin üzerindeki baskıyı her geçen gün daha da ağırlaştırıyor. Para birimi yen üzerinde yaşanan ve dolar karşısında 160 bandına kadar dayanan tarihi değer kaybının ihracatçıya sağlaması beklenen rekabet avantajı, artan hammadde faturaları altında eziliyor. Bu durum, üretimdeki ivme kaybını iç pazardaki talep daralmasıyla birleştirerek yıllık büyüme hedeflerini gölgeliyor.

Politika yapıcılar için kritik viraj

Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz politikası adımları ve hükümetin teşvik paketleri gündemdeki sıcaklığını korurken, üretim tarafındaki bu belirsizlik ekonomi yönetiminin manevra alanını daraltıyor. İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi'nin (PMI) 51,6 seviyesine gerileyerek büyüme sınırında ivme kaybetmesi, sanayicinin geleceğe yönelik güveninin sarsıldığına dair en net sinyal olarak okunabilir. Mart ayında yaşanan bu beklenmedik tablo, eğer bahar aylarında güçlü bir geri dönüşle telafi edilemezse, Japonya'nın yılın geri kalanına dair ekonomik projeksiyonlarını sil baştan revize etmesi kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelecektir.