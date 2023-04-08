Japon Seven & i’nin yıllık perakende satışı 10 trilyon yeni aştı

Japon firma, 1 Mart 2022 ve 28 Şubat 2023 satışlarının, önceki yıla kıyasla yüzde 35 artışla 11,8 trilyon yene (90 milyar dolar) yükseldiğini açıkladı.

Böylelikle firma, elde ettiği rekor düzeyde satışla, yıllık satışları 10 trilyon yeni aşan ilk Japon perakendeci unvanını kazandı.

Söz konusu dönemde Japon firmanın net karı ise yüzde 33,3 artışla 280,9 milyar yen (2,12 milyar dolar) olarak kayda geçti.

ABD merkezli Speedway mağaza zincirinin 2021'de satın alınmasıyla artan deniz aşırı satışlar, firmanın yıllık satış rekoruna olumlu yansıdı.

1920'de Ito Yokado ismiyle kurulan Tokyo merkezli Seven & i firması, dünyanın en büyük ilk 20 perakende firması arasında gösteriliyor.