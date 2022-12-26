Japon sigorta şirketlerinden Rus sularındaki gemiler için yeni adım

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası oluşan riskler nedeniyle gelecek ay itibarıyla nakliye gemisi ve tankerlere savaş poliçesi vermeyi durdurma kararı alan Japon sigorta şirketleri, söz konusu poliçeyi tekrar başlatabilmek için reasürans şirketleri ile görüşmeler yürütüyorlar.

Japonya'nın başlıca gemi sigorta şirketlerinden Tokio Marine, Sompo Japan ve Mitsui Sumitomo, Rusya sularında gemilerin alabileceği savaş hasarlarının poliçe kapsamından çıkarılacağını geçen hafta gemi sahiplerine iletmişlerldi.

Şirketlerin bu kararı, kendine ait kıt enerji ve doğal kaynağı bulunan ada ülkesi Japonya'nın doğalgaz (LNG) ve emtia ithalatını aksatabilir.

Nakliye gemilerinin büyük bölümü iki farklı sigorta poliçesi yaptırıyor. Bunlardan ilki doğal afet ve kazalardan kaynaklanan zararların, ikinci tip sigorta ise savaş veya terör eylemi kaynaklı hasarların tazminini kapsıyor.

Savaş sigortasının yaptırılamaması halinde, gemi sahipleri Japonya'nın başlıca enerji ithalat kaynaklarından biri olan Rusya'nın doğusundan doğalgaz veya ham petrol taşımayı durdurabilir.

Tokio Marine tarafından yapılan açıklamada, "Müşterilerimize savaş hasarı poliçesini tekrar sunmak amacıyla çeşitli reasürans kuruluşları ile müzakereler yürütmekteyiz" denildi ve bazı reasürans şirketlerinin "olumlu" karşılık verdiği ifade edildi.