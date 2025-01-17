Japon şirketleri Trump'ın gümrük vergilerine hazırlanıyor

Japonya Dış Ticaret Örgütü tarafından yayınlanan bir ankete göre, ABD'de faaliyet gösteren Japon şirketlerinin çoğu, yeni Trump yönetimi altında olası ek gümrük vergilerine hazırlanıyor.

Ankete göre bu çabalar arasında ABD'de üretim ve tedarikin güçlendirilmesi ve ürün fiyatlarında artışa gidilmesi de yer alıyor.

Japonya Dış Ticaret Örgütü, anketin bu ayın başlarında yapıldığını ve 694 şirketi hedeflediğini söyledi. Tarife politikalarından etkilenmeyi bekleyen 123 katılımcının yaklaşık dörtte üçü bu etkilerin işleri için olumsuz olacağını söylerken, yüzde 17'si karışık olacağını ve yüzde 10'u olumlu olacağını söyledi.

Japon şirketleri ayrıca ABD'nin diğer ülkeleri hedef alan tüketim vergilerinin etkisine ilişkin endişelerini dile getirirken, Çin mallarına yönelik önerilen yüzde 60'lık gümrük vergisinin tedarik zincirleri üzerinde en büyük etkiye sahip olacağı düşünülüyor. Göçmenlik ve vize politikalarında değişiklik bekleyen şirketlerin yüzde 60'ından fazlası işgücü sıkıntısı nedeniyle olumsuz bir etki bekliyor.