  3. Japon şirketlerinin yatırım iştahı petrol fiyatına bağlı
Japon şirketlerinin yatırım ve tüketim iştahı petrol fiyatlarının seyrine bağlı kalırken, mevcut seviyelerde enerji maliyetlerinin etkisinin dengelendiği ve kârlılık görünümünün desteklendiği değerlendiriliyor.

Rakuten Securities Stratejisti Masayuki Kubota, Japon şirketlerinin sermaye harcamaları ve özel tüketim iştahının petrol fiyatlarının varil başına 90 dolar seviyesinde kalması halinde güçlü seyretmeye devam edeceğini söyledi.

Kubota, bu durumda enerji maliyetlerindeki olumsuz ve olumlu etkilerin birbirini dengeleyeceğini, dolayısıyla şirket kârları üzerindeki baskının sınırlı kalacağını belirtti.

Stratejist, bu senaryoda Tokyo Borsası Prime Market’te Mart 2027’de sona erecek mali yıl için net kârda %15’in üzerinde artış öngörüsünü değiştirmeye gerek olmadığını ifade etti.

