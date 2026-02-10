Japon tahvil piyasasında normalleşme sinyalleri

  1. Ekonomim
Japonya’da tahvil getirilerindeki yükseliş normalleşme olarak görülüyor.

Van Lanschot Kempen Kıdemli Yatırım Stratejisti Joost van Leenders, Japon devlet tahvili (JGB) getirilerindeki son yükselişin büyük ölçüde uzun yıllar süren deflasyon ve düşük hatta negatif faiz oranlarının ardından bir normalleşme olduğunu belirtti.

Van Leenders, yeni hükümetin büyük ölçekli mali planlarının getiriler üzerinde daha fazla yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini söyledi.

Başbakan Sakae Takaichi’nin genişlemeci mali politikaları borç sürdürülebilirliği konusunda endişeleri artırırken, JGB getirilerinin yükselmesine ve yenin zayıflamasına yol açtı.

 