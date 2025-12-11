Japon tahvillerinde faiz artışı çıkışı

Yabancı yatırımcılar, Japonya Merkez Bankası’nın 19 Aralık’ta beklenen faiz artışı öncesinde, 6 Aralık’ta sona eren haftada uzun vadeli Japon devlet tahvillerinden yaklaşık 442,6 milyar yen çıkış yaptı. Bu hareket, bir önceki haftadaki 1,07 trilyon yenlik net alımın ardından geldi.

Kısa vadeli Japon hazine bonolarında ise girişler ikinci haftada da devam ederek 965,3 milyar yen net alım gerçekleşti.

Geçen hafta Japon yetkililer, BOJ’un temel politika faizini 18–19 Aralık toplantısında 25 baz puan artırarak yüzde 0,75’e çıkarabileceği sinyalini verdi. Gösterge 10 yıllık tahvil getirisi pazartesi günü yüzde 1,97’ye ulaşarak Haziran 2007’den bu yana en yüksek seviyeyi gördü; getiri son olarak yüzde 1,935 seviyesindeydi.

Yerel hisse senetlerinde sınır ötesi alımlar ise yaklaşık 655,7 milyar yen seviyesinden 96,8 milyar yene geriledi.

Japon yatırımcılar aynı dönemde 452,9 milyar yenlik yabancı uzun vadeli tahvil ve 285,5 milyar yenlik yabancı kısa vadeli bono alımı yaptı.