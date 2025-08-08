Japon yatırımcılar hisse satıp, tahvil aldı

Japonya Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, Japon yatırımcılar Temmuz ayında yabancı hisse senetlerinden yaklaşık 536,4 milyar yen çekerek kar realizasyonuna gitti. Bir önceki ay ise 1,99 trilyon yen değerinde yabancı hisse senedi satışı gerçekleştirilmişti.

Bu durumun aksine, Japon yatırımcılar Temmuz ayında 3,63 trilyon yen değerinde yabancı tahvil alımı yaparak üçüncü aylık net alımlarını kaydetti.

Japon yeni, dolar karşısında geçen ay yaklaşık %4,5 düşerek, Aralık ayından bu yana en keskin aylık düşüşünü yaşadı.

Güven hesapları (emeklilik fonları), üçüncü ay üst üste net bazda yabancı hisse senedi satışı ve uzun vadeli tahvil alımı yaptı. Bu fonlar 1,52 trilyon yen değerinde yabancı hisse senedi satarken, 419,6 milyar yen değerinde uzun vadeli tahvil satın aldı.

Temmuz ayında Japon bankacılar, yatırım fonu yönetim şirketleri ve sigortacıların net yabancı hisse senedi yatırımları sırasıyla 445,5 milyar yen, 333,5 milyar yen ve 207,1 milyar yen olarak gerçekleşti.

Yurt dışı tahvil piyasalarına 3,82 trilyon yen değerinde Japon uzun vadeli tahvil yatırımı yapılırken, kısa vadeli bonolarda ise 196,6 milyar yen net elden çıkarma görüldü.