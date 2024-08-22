  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Japon yatırımcılar tahvil için uzaklara yöneldi
Takip Et

Japon yatırımcılar tahvil için uzaklara yöneldi

Japon yatırımcılar, 17 Ağustos'a kadar olan haftada denizaşırı tahvil alımlarını artırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Japon yatırımcılar tahvil için uzaklara yöneldi
Takip Et

Japon yatırımcılar uzun vadeli denizaşırı tahvil aldılar. Analistler, geçtiğimiz ay para biriminde yaşanan keskin yükselişin ardından yatırımcıların yabancı tahvil satın almak için daha güçlü bir yenden faydalandığını söyledi.

Maliye Bakanlığı verilerine göre, Japon yatırımcılar hafta içinde 1,85 trilyon yen (12,72 milyar dolar) tutarında uzun vadeli denizaşırı tahvil satın alarak 18 Mayıs'tan bu yana en büyük haftalık net alımını gerçekleştirdi.

Bununla birlikte, kısa vadeli menkul kıymetlerde toplam net 143,9 milyar yen tutarında satış yaptılar.

Oxford Economics'ten Japonya Merkez Bankası için faiz tahminiOxford Economics'ten Japonya Merkez Bankası için faiz tahminiKüresel Ekonomi

 

Küresel piyasalarda gözler Jackson Hole'daKüresel piyasalarda gözler Jackson Hole'daEkonomi

 

ECB/Panetta: Euro bölgesinin ortak bir bütçeye ihtiyacı varECB/Panetta: Euro bölgesinin ortak bir bütçeye ihtiyacı varKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
PMI verilerinde Avrupa ekonomisini hizmet sektörü taşıdı
PMI verilerinde Avrupa ekonomisini hizmet sektörü taşıdı
Almanya'nın vergi gelirleri güçlü şekilde düştü
Almanya'nın vergi gelirleri güçlü şekilde düştü
Japonya'da süpermarket satışları 16 ay sonra ilk kez geriledi
Japonya'da süpermarket satışları 16 ay sonra ilk kez geriledi
ABD’de alarm veren gösterge: 1,5 yıldır düşüyor
ABD’de alarm veren gösterge: 1,5 yıldır düşüyor
Oxford Economics'ten Japonya Merkez Bankası için faiz tahmini
Oxford Economics'ten Japonya Merkez Bankası için faiz tahmini
Dolar değer kaybediyor ama ABD ekonomisi sağlam
Dolar değer kaybediyor ama ABD ekonomisi sağlam