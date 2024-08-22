Japon yatırımcılar tahvil için uzaklara yöneldi

Japon yatırımcılar uzun vadeli denizaşırı tahvil aldılar. Analistler, geçtiğimiz ay para biriminde yaşanan keskin yükselişin ardından yatırımcıların yabancı tahvil satın almak için daha güçlü bir yenden faydalandığını söyledi.

Maliye Bakanlığı verilerine göre, Japon yatırımcılar hafta içinde 1,85 trilyon yen (12,72 milyar dolar) tutarında uzun vadeli denizaşırı tahvil satın alarak 18 Mayıs'tan bu yana en büyük haftalık net alımını gerçekleştirdi.

Bununla birlikte, kısa vadeli menkul kıymetlerde toplam net 143,9 milyar yen tutarında satış yaptılar.