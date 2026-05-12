Japon yeni için kritik eşik: BoJ’dan haziran ayında yeni bir faiz artışına yeşil ışık

Japonya ekonomisinde yıllardır hüküm süren ultra gevşek para politikası dönemi, yerini radikal bir normalleşme sürecine bırakıyor. BoJ tarafından yayımlanan son görüş özetleri, banka yönetim kurulunun haziran ayındaki büyük buluşmada faiz artırımını 'oldukça mümkün' bir seçenek olarak masaya koyduğunu gösteriyor. Özellikle küresel enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın Japonya'nın iç fiyat istikrarını tehdit etmesi, bankanın 'eğrinin gerisinde kalmamak' adına savunma pozisyonundan proaktif bir sıkılaşma döngüsüne geçişini hızlandırıyor.

Enflasyon tahminlerinde keskin sapma

Banka içindeki şahin tonun yükselmesi, para politikasındaki bu keskin dönüşün en somut kanıtı olarak dikkat çekiyor. Nisan ayı toplantısında politika faizi yüzde 0,75 seviyesinde sabit bırakılmış olsa da, kurulun üç önemli ismi faizin derhal yüzde 1 seviyesine çıkarılması yönünde muhalefet şerhi düşerek haziran ayındaki kararın rengini belli etti. Bankanın 2026 mali yılı için çekirdek enflasyon tahminini yüzde 1,9’dan yüzde 2,8’e revize etmesi, yüzde 2’lik resmi hedefin aşılacağına dair kesin bir inancı ortaya koyuyor.

Piyasalar haziran düğmesine bastı

Piyasa göstergeleri, BoJ’un bu sert manevrasını şimdiden fiyatlamaya başlayarak finansal dengeleri sarsıyor. Gecelik faiz swapları haziran ayında bir faiz artışı gerçekleşme ihtimalini yüzde 77 seviyelerine kadar taşıdı. Japonya’nın 10 yıllık devlet tahvili getirileri son 29 yılın zirvesine tırmanırken, Dolar karşısında 160 seviyesini test eden Yen’in yarattığı maliyet baskısı bankanın üzerindeki toplumsal ve siyasi yükü her geçen gün artırıyor.

Carry trade pozisyonlarında deprem riski

Bu hamlenin etkisi sadece Tokyo borsasıyla sınırlı kalmayacak; tüm küresel finans sistemi bu kararın sonuçlarına hazırlanıyor. Japonya'nın faiz tetiğini çekmesi durumunda dünya genelindeki düşük maliyetli 'yen carry trade' pozisyonlarının hızla kapanması kaçınılmaz bir risk olarak masada duruyor. Bu durumun gelişmekte olan piyasalardan ABD tahvillerine kadar geniş bir yelpazede ciddi bir likidite sarsıntısı ve varlık fiyatlarında sert düzeltmeler yaratması bekleniyor.