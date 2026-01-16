Japon Yeni, müdahale sinyaliyle güçlendi

Japon yeni, Japonya Maliye Bakanı Katayama’nın hükümetin yenin aşırı hareketlerine karşı harekete geçmeye hazır olduğunu söylemesinin ardından güçlendi. Açıklama, yenin müdahaleyi tetikleyebilecek seviyelere doğru zayıfladığı bir dönemde geldi.

DBS Group Research’ten Chang Wei Liang, Katayama’nın son açıklamalarından önce yaptığı değerlendirmede, yen oynaklığının yüksek kalması durumunda müdahale risklerinin daha belirgin hale geleceğini ve Japon yetkililerin güvenilirliği korumak için adım atmak zorunda kalabileceğini ifade etti. Liang, artan siyasi belirsizlik ve olası politika değişimleri nedeniyle yenin zayıflığının bir süre daha sürebileceğini de belirtti.

Piyasalarda Katayama’nın mesajı sonrası yen diğer G-10 ve Asya para birimlerine karşı toparlanma gösterdi. USD/JPY, düne göre yüzde 0,5 kayıpla 158,15 seviyesinden işlem görüyor.