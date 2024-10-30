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Japon Yeni’nde değer kaybı engellenebilir

BOJ'un iki günlük toplantısı başlarken piyasa katılımcılarının temkinli bir duruş sergilemesiyle yen sabah seansında diğer G-10 ve Asya para birimleri karşısında konsolide oldu.

Haber Merkezi
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Japon Yeni’nde değer kaybı engellenebilir
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Yen, G-10 ve Asya para birimleri karşısında konsolide oldu. Japon yetkililerin olası sözlü müdahalesine ilişkin devam eden endişeler yenin daha fazla değer kaybetmesini engelleyebilir.

NAB kıdemli ekonomisti Taylor Nugent'in yorumuna göre, yendeki son zayıflık Japonya Maliye Bakanı Kato'nun hükümetin döviz piyasasındaki gelişmeleri “artan bir aciliyet duygusuyla” izleyeceğini söylemesine yol açtı.

Kato, yetkililerin döviz hareketlerine karşı dikkatli olacaklarını yineledi.

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