Japon yeninde kritik eşik: BoJ’un adımları belirleyici olacak

Döviz piyasalarındaki dalgalanmalar karşısında atılan adımlar, kur üzerinde yalnızca kısa vadeli bir rahatlama sağlarken spekülatif baskıları anlık olarak dengeliyor. Ancak bu tür müdahaleler temelde geçici bir kalkan işlevi görüyor ve kalıcı bir trend değişimi yaratmaktan uzak kalıyor. Yen üzerindeki satış baskısının kırılması ve sürdürülebilir bir güçlenme sürecine girilmesi için piyasa dinamiklerinde köklü bir değişim yaşanması gerekiyor.

Faiz patikası hayati önem taşıyor

Yenin orta ve uzun vadeli geleceği açısından, BoJ'un faiz artırım patikasını ne kadar net şekillendireceği hayati bir önem taşıyor. Ülkede son dönemde ücret artışlarının tabana yayılma eğilimi göstermesi, iş gücü piyasasındaki dönüşüm ve enflasyonun hedeflenen seviyelerin üzerinde kalıcılık kazanması, merkez bankasının normalleşme adımlarını hızlandırması için elini güçlendiriyor. On yıllardır sürdürülen ultra gevşek para politikası tercihleri yavaş yavaş geride bırakılırken, bankanın gelecek toplantılarda faiz artırımlarını belirgin bir takvime bağlamaması durumunda küresel faiz makasından ötürü yendeki değer kayıpları yeniden tetikleniyor. Küresel ölçekte emtia fiyatlarının seyri ve tedarik zincirindeki maliyet baskıları da bu süreci doğrudan yönlendiriyor. Özellikle ABD başta olmak üzere diğer büyük ekonomilerde parasal duruşun ne yöne evrileceği, yenin dolar karşısındaki direncini belirleyen ana dış dinamikler arasında yer alıyor. İç piyasada ise hanehalkı tüketim harcamalarının zayıf seyri, BoJ'un atacağı adımlarda son derece temkinli ve hesaplı hareket etmesini zorunlu kılıyor. Tüm bu karmaşık değişkenler, atılacak her faiz adımının sadece teknik bir oran değişikliği olmadığını, Japon ekonomisinin gelecekteki büyüme modelini kökten etkileyecek stratejik bir dönemeç olduğunu açıkça ortaya koyuyor.