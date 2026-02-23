Japon yeninin reel değeri 53 yılın en düşük seviyesinde

Japonya’nın uzun süren ekonomik zayıflığı, ülke para birimi yenin satın alma gücünü sert biçimde düşürdü. Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) verilerine göre, yenin reel efektif döviz kuru ocak ayında 67,73’e gerileyerek 1973’te dalgalı kura geçişten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Bu oran, Nisan 1995’teki 193,95 zirvesinin yaklaşık üçte birine denk geliyor.

Yen, dolar ve euro başta olmak üzere yuan ve baht karşısında da değer kaybetti. "Kayıp on yıllar" olarak bilinen uzun ekonomik durgunluk, düşük büyüme potansiyeli ve düşük enflasyon ile faiz oranları bu düşüşte belirleyici oldu. BOJ, fiyatlar ve ücretlerdeki artışla birlikte para politikasını normalleştirmeye çalışıyor. Politika faizi şu anda %0,75 ile 30 yılın zirvesinde bulunuyor.

Mizuho Research & Technologies’e göre tek bir %0,25’lik faiz artışı, hanehalkı borç yükünü yıllık 18.000 yen (116 dolar) artırırken, şirketlerin faaliyet karını ortalama %0,9 düşürüyor. Sermayesi 10 milyon yenin altında olan küçük şirketlerde bu kayıp %5,1’e kadar çıkıyor.

Piyasalar BOJ’un faizi %1,5-%1,75 aralığına yükselteceğini fiyatlıyor.

UBS SuMi Trust Wealth Management’tan Daiju Aoki, zayıf yene rağmen şirketlerin Japonya’ya yatırım konusunda büyüme potansiyeline dair şüpheleri nedeniyle yavaş hareket ettiğini söyledi.

Sakurai: BOJ mart ayında faiz artırımına gidebilir

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) Yönnetim Kurulu eski üyesi Makoto Sakurai, yenin ABD-Japonya zirvesi öncesinde yeniden değer kaybetmesi halinde BOJ’un mart ayında faiz artırabileceğini söyledi.

Sakurai, ABD’nin geçen ay yenin değerini desteklemek için yaptığı kur kontrollerinin Washington’un dolar karşısında daha güçlü bir yen istediğini gösterdiğini belirtti. "Kur müdahaleleri yalnızca geçici etki yaratır. Zayıf yene karşı en etkili yöntem BOJ’un faiz artırmasıdır" dedi.

Başbakan Sanae Takaichi’nin 18-19 Mart’ta yapılacak BOJ toplantısı sırasında Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

Yen’deki yeni bir düşüşün ithalat maliyetlerini artırarak enflasyonu yükselteceğini, hükümetin yakıt sübvansiyonlarının baskısını azaltacağını da ifade eden Sakurai, güçlü ücret artışı beklentilerinin martta faiz artışını gerekçelendirebileceğini söyledi.

2016-2021 arasında BOJ yönetim kurulu üyeliği yapan Sakurai, bankanın 2026 ve 2027'de ikişer kez faiz artırarak politika faizini yüzde 0,75'ten yüzde 1,75'e çıkarması gerekebileceğini öngördü. Daha hızlı faiz artışının küçük firmaların iflaslarını artırarak Japonya'nın bankacılık sistemine zarar verebileceği uyarısında bulundu.