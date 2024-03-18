Japonya 17 yıl sonra ilk faiz artışına hazırlanıyor

Goldman Sachs, güçlü ücret artışlarının ardından Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) salı günkü toplantıda 2007'den bu yana ilk kez faiz oranlarını artırmasını beklediğini bildirdi.

Ekonomist Tomohiro Ota yayınladığı yatırımcı notunda, "Bu gelişmeler BOJ'un politika değişikliği için muhtemelen artık daha fazla veriye ihtiyaç duymadığını ya da politika değişikliğini Nisan ayındaki üç aylık Ekonomik Görünüm raporuyla gerekçelendirmeyi beklemeyeceğini ima ediyor" dedi.

Ota, BOJ'un brüt Japon devlet tahvili alımlarının mevcut hızını korurken ve borsa yatırım fonu varlıklarını sabit tutarken getiri eğrisi kontrolünden tamamen çıkacağını yazdı. Ota, BOJ'un parasal tabanı artırmayı taahhüt ettiği aşım taahhüdünün de muhtemelen hurdaya çıkarılacağını söyledi.