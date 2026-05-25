  3. Japonya, 19 milyar dolarlık ek bütçe planını resmen açıkladı
Japonya hükümeti, enerji sübvansiyonları ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle yaklaşık 19 milyar dolarlık ek bütçe hazırlayacağını açıkladı.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, hükümetin yaklaşık 3 trilyon yenlik (19 milyar dolar) ek bütçe hazırlayacağını açıkladı. Piyasada bir süredir Japonya hükümetinin 3 trilyon yenlik ek bütçe açıklaması bekleniyordu.

Ek bütçe kararı, hükümetin enerji faturalarını sınırlamaya yönelik sübvansiyonları finanse etmek amacıyla 1 trilyon yenlik ihtiyat rezervlerinin yaklaşık yarısını kullanmasının ardından geldi.

Uzayan Orta Doğu krizine yönelik risklerin sürmesi nedeniyle rezervlerin yeniden güçlendirilmesi ihtiyacının arttığı belirtildi.