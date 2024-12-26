Japonya 7 yıl sonra pozitif çıktı açığı öngördü

Japonya hükümeti, iş gücü piyasasındaki sıkılığın etkisiyle toplam ekonomik çıktının yedi yıl aradan sonra ilk defa gelecek yıl tam kapasiteye ulaşacağını öngördü.

Japonya hükümetinin tahminlerine göre, üretim ile potansiyel üretim arasındaki farkı gösteren çıktı açığı, Nisan'da başlayan mali yılda %0.4 ile pozitif seviyede olacak.

Gerçekleşen üretimin, ekonominin tam kapasitesini aşması durumunda ortaya çıkan pozitif çıktı açığı, güçlü talebin göstergesi olarak kabul ediliyor.

Hükümetin tahminlerine göre Japonya'da iş gücünün yaklaşık 69 milyon kişiyle sabit kalması beklenirken, bu nedenle oluşabilecek iş gücü açığının üretimi sınırlayabileceğine dikkat çekildi.

Japonya'nın çıktı açığı, 2019 mali yılında eksiye geçmiş ve 2020'de pandemi etkisiyle %-4.5'e kadar gerilemişti.