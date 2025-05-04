Japonya, ABD'nin gümrük duvarına karşı: Tarifeler gözden geçirilsin
Tokyo'dan Washington'a gümrük tarifelerinde revizyon talebi geldi. Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD ile gümrük tarifeleri konusunda henüz bir "ortak zemin" bulunamadığını ve gümrük tarifelerinin yeniden gözden geçirilmesini istediklerini söyledi.
Japonya'dan ABD'ye tarifeler yeniden smasaya yatırılması çağrısı geldi. Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, ABD'nin gümrük duvarına karşı, tarifeler gözden geçirilmesini istedi.
Tokyo, otomobil parçalarına yönelik tarifeden rahatsız
Kyodo News'un haberine göre, İşiba, bazı otomobil parçalarına yönelik yüzde 25'lik ABD tarifesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.
Gümrük tarifelerinde revizyon talebi
ABD ile tarifelere dair müzakerelerden sorumlu Japon hükümeti yetkilisi Akazawa Ryosei ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada İşiba, "Japonya, ABD’nin tarife kararlarını gözden geçirmesini talep etmeye devam edecek." dedi.
"Henüz uzlaşma sağlanamadı"
İşiba, tarifelere dair henüz bir uzlaşma sağlanmadığını ve müzakerelerin yalnızca otomobil parçalarıyla sınırlı olmadığını belirterek görüşmelerin çelik ve alüminyum gibi diğer ürünleri de kapsadığını söyledi.
"Tarifeler etraflıca masaya yatırılmalı"
Akazawa ise ABD ile bir dizi gümrük vergisi tedbirini yeniden gözden geçirmesi için görüştüklerini vurgulayarak bu konunun düzgün bir şekilde ele alınmaması durumunda bir anlaşmaya varılamayacağını aktardı.
Trump tarifeleri
ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Japonya’ya yüzde 24 oranında gümrük vergisi getirmiş ancak Çin hariç, diğer ülkelere 90 günlük bir muafiyet tanınmıştı.