Japonya Başbakanı Ishiba, istifa etti

Japonya hükümetinde deprem yaşandı. İktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) 20 Temmuz’da yapılan seçimlerde, 248 üyeli Danışmanlar Meclisi’ndeki (Üst Meclis) çoğunluğu kaybetmesinin ardından yükselen istifa çağrıları yanıtsız kalmadı. Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, bugün düzenlediği basın toplantısında, iktidardaki LDP başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. Ishiba, "İstifa etme yönünde zor bir karar verdim. Bayrağı bir sonraki nesle devretmek istiyorum" dedi.

Geçen yılki seçimlerden bu yana başbakanlık görevini düşündüğünü, ancak asıl meselenin doğru zamanı bulmak olduğunu belirten Ishiba, ABD ile yapılan gümrük vergisi anlaşmasıyla birlikte bazı sonuçların alınmaya başlandığını gördüğünü ve istifasını açıklayabildiğini söyledi.

Başbakan Ishiba, LDP’ye "acil bir liderlik seçimi yapması" yönünde çağrıda bulundu. Ishiba, bu yarışa katılmayacağını ifade ederek, seçimler yapılana kadar başbakan olarak görevine devam edeceğini açıkladı.

Trump kararname imzalamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Japon otomobil ithalatına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 27,5’ten yüzde 15’e düşüren bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Seçim başarısızlığı istifa çağrılarını beraberinde getirmişti

Japonya 248 üyeli Danışmanlar Meclisi’nin (Üst Meclis) 125 üyesini belirlemek için yapılan olağan seçim için 20 Temmuz Pazar günü sandık başına gitmişti. İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve koalisyon ortağı Komeito hedeflediği en az 50 sandalyeyi kazanamayarak meclisteki çoğunluğu kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl yapılan Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) seçimlerinde meclis çoğunluğunu kaybeden iktidar koalisyonunun her iki mecliste de çoğunluğu yitirmesi büyük bir başarısızlık olarak yorumlanmış ve Ishiba’ya yönelik istifa çağrıları yapılmıştı. Ishiba ise seçim başarısızlığını ciddiye aldığını ancak önceliğinin siyasi bir boşluğa neden olmaktan kaçınmak olduğunu belirterek, "Görevde kalacağım ve mevcut zorlukların çözümüne yönelik bir yol haritası çizmek için elimden geleni yapacağım" açıklamasında bulunmuştu.