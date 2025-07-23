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Japonya Başbakanı Ishiba, istifa iddiasını yalanladı

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, seçim başarısızlığı nedeniyle istifa kararı aldığına dair medyada çıkan iddiaları yalanlayarak, "Haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Haber Merkezi
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Japonya Başbakanı Ishiba, istifa iddiasını yalanladı
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Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, iktidardaki Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) Danışmanlar Meclisi (Üst Meclis) seçimlerinde yaşadığı seçim başarısızlığı nedeniyle istifa etmeye hazırlandığına dair iddialara cevap verdi. Öğle saatlerinde Tokyo’daki LDP genel merkezinde eski Japonya Başbakanları Taro Aso, Yoshihide Suga ve Fumio Kishida ile bir toplantı yapan Ishiba, görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulundu. Eski LDP genel başkanları ile güçlü bir kriz duygusunu paylaştıklarını söyleyen Ishiba, istifa kararı aldığı ve bunu çevresine ilettiği yönündeki haberler hakkında, "Görüşmede benim görevden ayrılmamla ilgili hiçbir konuşma geçmedi. Böyle bir açıklamada da bulunmadım. Haberler gerçeği yansıtmıyor" dedi. ABD ile varılan ticaret anlaşmasına da değinen Ishiba, "Ekonomiyi Canlandırma Bakanı Ryosei Akazawa Japonya’ya döndüğünde kendisinden detaylı bir rapor alacağım ve halkın en uygun şekilde korunmasını sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

İstifa kararı aldığı iddia edilmişti

Japonya’da iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti’nin son seçimlerde 248 üyeli Danışmanlar Meclisi’ndeki (Üst Meclis) çoğunluğu kaybetmesi büyük bir başarısızlık olarak yorumlanmıştı. Japonya basınının LDP kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, istifa çağrıları ile karşı karşıya kalan Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba’nın Ağustos ayında görevinden ayrılmaya hazırlandığı bildirilmişti. Ishiba’nın bu kararını kendisine yakın siyasi çevrelere ilettiği iddia edilmişti. İddiaların ABD Başkanı Donald Trump’ın Tokyo yönetimi ile Japonya’ya yüzde 15’lik karşılıklı gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir anlaşmaya varıldığını açıklamasının hemen ardından gelmesi de dikkat çekmişti.

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