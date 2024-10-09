Japonya Başbakanı, parlamento seçimleri öncesi alt meclisi feshetti

Japonya'da Başbakan Shigeru Ishiba, 27 Ekim'de erken seçime gitmek ve 9 günlük hükümeti için seçmenlerden yetki almak üzere Çarşamba günü Japonya parlamentosunun alt kanadını feshetti.

Ishiba geçen hafta, Fumio Kishida'nın yolsuzluk skandallarıyla sarsılan iktidardaki Liberal Demokrat Parti'yi üç yıl yönettikten sonra istifa etmesiyle göreve gelmişti.

Ishiba ve kabinesi seçimi kazanıp yeniden atanana kadar görevde kalacaklar.

Meclis Başkanı Fukushiro Nukaga, iki parlamento meclisinden daha güçlü olan alt meclisin feshedildiğini genel kurulda açıkladı.