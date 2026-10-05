Japonya Başbakanı Takaichi'den piyasalara mali disiplin mesajı

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Japonya'da maliye politikasına ilişkin endişeler artarken, Başbakan Sanae Takaichi'den piyasalara güven vermeyi amaçlayan açıklamalar geldi.

Takaichi, yaptığı açıklamada hükümetin büyümeyi desteklemek için harcamaları artıracağını ancak mali sürdürülebilirlikten taviz verilmeyeceğini vurguladı. Mali sürdürülebilirliğin, hükümetin 'sorumlu ve proaktif' olarak tanımladığı maliye politikasının temel koşulu olduğunu ifade etti.

Tahvil ihracına sınır, piyasaya müdahale sinyali

Başbakan'ın açıklamalarının odağında yükselen tahvil getirileri yer aldı. Kamu maliyesi üzerindeki baskının arttığı bir dönemde yıllık devlet tahvili ihracının uygun şekilde yönetileceğini belirten Takaichi, faiz oranları ve piyasa koşullarının ihraç miktarında belirleyici olacağını kaydetti.

Piyasalarda öngörülemeyen hareketler görülmesi halinde etkilerin analiz edilerek hızlı ve esnek bir şekilde karşılık verileceğini dile getirdi.

Harcamalar mercek altında

Hükümet kanadından gelen bilgilere göre, mevcut vergi indirimleri ve sübvansiyonların gözden geçirilerek harcamaların daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması planlanıyor. Takaichi, vergi indiriminin maliyetini karşılayacak tasarrufların bulunacağını ve mali ihtiyaçların güvenli finansman kaynaklarıyla karşılanacağını belirtti.

40 trilyon yen hedefi

Japonya'da Başbakan Takaichi'nin seçim vaatleri arasında gıda ürünlerinde %8'lik tüketim vergisinin askıya alınması ve büyük ölçekli teşvik paketleri yer alıyor. Bu adımların borç yükünü artıracağına yönelik endişeler, devlet tahvili getirilerini son yılların en yüksek seviyelerine taşımıştı.

Hükümet daha önce 2027 mali yılı için yeni tahvil ihracını 40 trilyon yen seviyesinde sınırlama hedefini duyurmuştu. Yeni bütçe taslağında ise 2026 mali yılı ihracının 29,6 trilyon yen ile 30 trilyon yen eşiğinin altında tutulması hedefleniyor.