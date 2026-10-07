Japonya Başbakanı Takaichi'den tahvil faizi mesajı: Bütçe yeniden gözden geçirilebilir

Ekonomi ve piyasaların beklenmedik şekilde hareket etmesi durumunda etkileri inceleyip buna göre adım atacaklarını söyleyen Takaichi, mali disiplinin proaktif maliye politikasının ön koşulu olduğunu ifade etti. Açıklama, uzun vadeli tahvil faizlerinin son yılların en yüksek seviyelerine çıktığı bir dönemde geldi.

Gıda ürünlerinde vergi indirimi yolda

Hükümetin öncelikli gündemi ise yaşam maliyetini düşürmek. Bu kapsamda gıda ve alkolsüz içeceklerde uygulanan satış vergisinin nisan ayından itibaren iki yıl süreyle düşürülmesi planlanıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Hükümet bu adımla hanehalkının üzerindeki fiyat baskısını hafifletmeyi hedefliyor.

Yeni bütçe ve savunma planı hazırlanıyor

Önümüzdeki aylarda yeni mali yıl bütçesinin hazırlıkları tamamlanacak. Nisan ayında başlayacak yeni dönem, Takaichi hükümetinin ekonomi politikalarına dair ilk somut işaretleri verecek.

Diğer taraftan savunma harcamaları da masada bulunuyor. Japonya savunma bütçesini planlanandan iki yıl önce gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde ikisi seviyesine çıkarmıştı. Bundan sonraki süreçte ise harcamaların on yıl içinde yüzde üç buçuğa çıkarılması seçeneği değerlendiriliyor. Ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir hedef bulunmuyor.

Yeni bütçe, vergi indirimi ve savunma harcamaları Japonya'nın önümüzdeki döneme dair en önemli mali başlıkları olacak.