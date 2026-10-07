  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Japonya Başbakanı Takaichi'den tahvil faizi mesajı: Bütçe yeniden gözden geçirilebilir
Takip Et

Japonya Başbakanı Takaichi'den tahvil faizi mesajı: Bütçe yeniden gözden geçirilebilir

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, tahvil piyasasında beklenmedik bir sıçrama yaşanması durumunda bütçe planlarında değişikliğe gidebileceklerini söyledi. Başbakan, parlamentoda yaptığı açıklamada hem hanehalkının yükünü hafifletmeyi hem de mali disiplini korumayı amaçladıklarını vurguladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Japonya Başbakanı Takaichi'den tahvil faizi mesajı: Bütçe yeniden gözden geçirilebilir
Takip Et

Ekonomi ve piyasaların beklenmedik şekilde hareket etmesi durumunda etkileri inceleyip buna göre adım atacaklarını söyleyen Takaichi, mali disiplinin proaktif maliye politikasının ön koşulu olduğunu ifade etti. Açıklama, uzun vadeli tahvil faizlerinin son yılların en yüksek seviyelerine çıktığı bir dönemde geldi.

Gıda ürünlerinde vergi indirimi yolda

Hükümetin öncelikli gündemi ise yaşam maliyetini düşürmek. Bu kapsamda gıda ve alkolsüz içeceklerde uygulanan satış vergisinin nisan ayından itibaren iki yıl süreyle düşürülmesi planlanıyor. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Hükümet bu adımla hanehalkının üzerindeki fiyat baskısını hafifletmeyi hedefliyor.

Yeni bütçe ve savunma planı hazırlanıyor

Önümüzdeki aylarda yeni mali yıl bütçesinin hazırlıkları tamamlanacak. Nisan ayında başlayacak yeni dönem, Takaichi hükümetinin ekonomi politikalarına dair ilk somut işaretleri verecek.

Diğer taraftan savunma harcamaları da masada bulunuyor. Japonya savunma bütçesini planlanandan iki yıl önce gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde ikisi seviyesine çıkarmıştı. Bundan sonraki süreçte ise harcamaların on yıl içinde yüzde üç buçuğa çıkarılması seçeneği değerlendiriliyor. Ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir hedef bulunmuyor.

Yeni bütçe, vergi indirimi ve savunma harcamaları Japonya'nın önümüzdeki döneme dair en önemli mali başlıkları olacak.

Borsada belirsizlik baskısı sürüyor: Dr. Nuri Sevgen’den piyasa, fonlar ve faiz değerlendirmesiBorsada belirsizlik baskısı sürüyor: Dr. Nuri Sevgen’den piyasa, fonlar ve faiz değerlendirmesiFinans
IMF Başkanı Georgieva: Küresel ekonomi üçlü riskle karşı karşıyaIMF Başkanı Georgieva: Küresel ekonomi üçlü riskle karşı karşıyaKüresel Ekonomi