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Japonya beklenenden daha az büyüdü

Japon ekonomisi için yıllıklandırılmış ikinci çeyrek büyüme oranı, yüzde 6,0 olan ilk tahminlerden yüzde 4,8'e revize edildi. Ekonomistler ise büyüme oranının yüzde 5,5'e revize edilmesini bekliyorlardı. 

Haber Merkezi
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Japon ekonomisi ikinci çeyrekte ilk tahmin edilenden daha az büyüdü. 

Nisan-Haziran dönemi için açıklanan revize verilere göre, sermaye harcamaları ve özel tüketim düştü. 

Japon ekonomisi için yıllıklandırılmış ikinci çeyrek büyüme oranı, yüzde 6,0 olan ilk tahminlerden yüzde 4,8'e revize edildi. Ekonomistler ise büyüme oranının yüzde 5,5'e revize edilmesini bekliyorlardı. 

Büyüme oranının aşağı yönlü revize edilmesinde en büyük etken daha önce yatay olduğu belirtilen sermaye harcamalarının yüzde 1,0 düşmesi oldu. 