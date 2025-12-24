Japonya borç faizi varsayımını 30 yılın zirvesine çıkarıyor

Söz konusu oran, ağustos ayında bütçe hazırlıkları sırasında belirlenen yüzde 2,6 seviyesinden yukarı revize edildi. Mevcut mali yılda kullanılan yüzde 2’lik varsayımla karşılaştırıldığında ise belirgin bir artışa işaret ediyor. Yüzde 3,0’lük oran, 1997 mali yılından bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayda geçecek ve Japonya’nın borç servis maliyetlerini rekor düzeye taşıması bekleniyor.

Bu oran, hükümet borçlarına ödenen kupon faizlerinin hesaplanmasında referans olarak kullanılıyor. Önümüzdeki yıl yeni ihraç edilecek ve vadesi dolan borçların yenilenecek kısmında, yükselen getiri ortamında yatırımcı çekebilmek için daha yüksek faiz ödemeleri yapılması gerekecek.

Resmi bütçe rakamlarının cuma günü açıklanması ve kabine tarafından onaylanması bekleniyor. Açıklanacak veriler, Başbakan Sanae Takaichi’nin genişleyici maliye politikası çerçevesinde Japonya’nın kamu maliyesine ilişkin süregelen endişelerin devam ettiği bir döneme denk geliyor.